 

Владимир Жириновский раскрыл план отказа России от доллара

14.06.2021, 18:16, Разное
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Политика Запада по отношению к РФ делает все более актуальной необходимость отказа от доллара США. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский. В беседе с отечественными журналистами он раскрыл план устранении из оборота в РФ американской валюты.
Глава либерал-демократов уверен, что реализация подобной стратегии вполне может произойти в ближайшее время. При этом Жириновский убежден в правильности выбранной стратегии, более того, примеру Российской Федерации затем могут последовать и другие государства.

Тактическими шагами в новой финансовой политики внутри страны станут меры, запрещающие использование в расчетах других денежных средств, кроме российского рубля. Заставив расплачиваться только отечественной валютой, можно будет быстро перевести весь бизнес на новые правила. Кроме того, вспомнил Владимир Вольфович и недавнее заявление турецкого президента о разрешении оборота рублей в его стране. Именно это является примером правильного построения международных отношений, заключает лидер ЛДПР.

Не забыл Жириновский и о подобных намерениях Ирака и Ливии, которые не увенчались успехом только из-за вмешательства США. Побоявшись потерять выгодный рынок и свое влияние в мировой экономике, американцы свергли законные власти в этих государствах. Политик не сомневается, что с Россией этого не произойдет. Напротив, как и для Европейского Союза, он не видит перспектив и для евро. Однако, как пишет «Политэксперт», в случае с европейской валютой, отказ от нее должен проходить постепенно, чтобы исключить нарушение международных договоренностей.

Источник: politexpert.net



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