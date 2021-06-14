 

В Киеве представят боевой дрон украинского производства

14.06.2021, 18:14, Новости дня
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Презентация состоится в рамках проведения выставки “Оружие и безопасность-2021” 15–18 июня в Международном выставочном центре.

“Завтра на выставке “Оружие и безопасность-2021″ представим уникальный проект – сверхбыстрый боевой дрон с технологиями stealth и роевыми возможностями ACE ONE. Над разработкой летательного аппарата работали 25 лучших украинских ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли”, – написал Владимир Усов.

Усов подчеркнул, что благодаря технологии stealth, а также форме плоского крыла беспилотник фактически невидим для радаров и его сложно вычислить. Скорость дрона приближена к сверхзвуковой.

“Они незаметно появляются, уничтожают цель и исчезают, словно растворяются в воздухе. Управление осуществляется с помощью системы искусственного интеллекта, которая может управлять роем таких беспилотников”, – добавил он.

Контекст:

Международная специализированная выставка “Оружие и безопасность” проходит в Киеве с 2004 года. Среди экспонатов представлены вооружение и средства индивидуальной экипировки солдата на поле боя, техника и вооружение сухопутных войск, вооружение и экипировки правоохранительных органов, военная авиация.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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