 

Из-за бестолковой политики правительства украинцы обновили рекорд задолженности по ЖКХ – “Наш край”

14.06.2021, 18:14, Новости дня
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“Счета на квартплату только за шесть месяцев этого года выросли на 35%. Инфляция достигла рекордных 10%. При этом доход украинцев уменьшился. Повышение тарифов правительство должно позволять только при условии роста средней зарплаты с учетом инфляции и пропорционально показателям роста доходов. Именно так должно происходить в социальном государстве, которым по Конституции является Украина”, – сказал политик. 

Он добавил, что из-за “неуклюжей политики правительства в сфере ЖКХ украинцы обновили рекорд задолженности за жилищно-коммунальные услуги”. В партии считают, что у государства нет стратегии сбалансирования отрасли и правительство “доведет людей до такого уровня долгов, когда погасить их просто не будет возможности”.

“Украинцы задолжали отрасли ЖКХ 82 миллиарда гривен. И, учитывая финансовые показатели, погашать эти долги людям нечем. Поэтому следующим шагом правительства для взыскания задолженности может стать, например, лишение права собственности на квартиры или другое имущество украинцев. Этого нельзя допустить”, – заявил Мазурчак.

В “Нашем крае” убеждены, что сначала нужно обеспечить зарплату и пенсий, а для этого государство должно инвестировать в поддержку украинских производителей, развивать средний и малый бизнес, и “активно формировать зажиточный средний класс”.

“Коммунальным тарифам европейского уровня, установления которых активно добивается нынешнее правительство, должны предшествовать доходы европейского уровня”, – резюмировал политик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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