Украинцы считают слабую кадровую политику основной неудачей Зеленского – опрос

Такое же количество опрошенных главной неудачей президента считают провалы в политике нацбезопасности и срыв операций украинской разведки против РФ.

Также респонденты отметили отсутствие продвижения в борьбе с коррупцией (57,8%), неудовлетворительное исполнение функций главнокомандующего (46,9%) и несвоевременное обеспечение страны вакцинами от коронавируса (43,8%).

Несколько реже неудачами Зеленского назывались ручное управление государственными процессами и незаконное влияние на суды (37,5%), уголовное и судебное преследование активистов и волонтеров (36,9%), сохранение Арсена Авакова на посту главы МВД и ухудшение ситуации в полиции (26,6%), плохое управление карантинным режимом и системой здравоохранения в целом (21,9%), а также падение экономики (21,9%).

Опрос проводился с 18 мая по 8 июня среди экспертов и журналистов. Всего было опрошено 65 респондентов.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

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