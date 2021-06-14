 

France 3 – «красота природы против нефти и денег» — в Париже представили «Лебединое озеро» в современном прочтении

14.06.2021, 18:12, Новости дня
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Французский хореограф Анжелин Прелижокаж поставил в Париже новую версию балета «Лебединое озеро», пишет France 3. Эта современная постановка без пуантов переосмысливает оригинальную историю под экологическим углом: белый лебедь в ней символизирует красоту природы, которая противостоит миру нефти и финансов, передаёт телеканал. При этом, как и в в XIX веке, у сказки печальный конец — лебедь погибает из-за разлива нефти, отмечается в репортаже.

Находящиеся под угрозой из-за загрязнения и глобального потепления птицы прижимаются друг к другу, воссоздавая защитный ореол. «Лебединое озеро» — легендарный балет, созданный в РФ в XIX веке. Эта современная версия без пуантов переосмысливает оригинальную историю под экологическим углом. Темнота мира финансов и нефти противостоит красоте природы, символом которой становится белый лебедь.  Для хореографа Анжелина Прелижокажа «Лебединое озеро» было «Эверестом».

АНЖЕЛИН ПРЕЛИЖОКАЖ, хореограф: Здесь нужно сделать всего два движения — раз, два.

С помощью своих 26 танцовщиков он одолел эту гору. И несмотря на задержки в период карантина, рождение спектакля было наполнено энергией.  

АНЖЕЛИН ПРЕЛИЖОКАЖ: Нет, смотри! Изабель, не поддавайся. Как только он начинает тянуть, ты сразу — оп! Твой дух ещё не угас.

ТАНЦОВЩИЦА: Да, да…

АНЖЕЛИН ПРЕЛИЖОКАЖ: Я нашёл танцоров, изголодавшихся по движению, пространству, танцу, и воспользовался этим. Я воспользовался этой энергией, которую они дали мне, этой креативностью, этой спонтанностью.

В его творении есть множество отсылок к оригинальной хореографии марсельского балетмейстера Мариуса Петипа. В нём сохраняется магия балета, его геометрические фигуры и игра с линиями. Прелижокаж добавил немного юмора, в частности, раскрепостив знаменитый «Танец маленьких лебедей». Ещё один признак современности: как мы обнаружили за кулисами, одна из главных ролей была отдана будущей матери Ларе Фрешель.  Ей пришлось приспособить свою пачку к положению.

ЛАРА ФРЕШЕЛЬ, балерина: Эта юбка должна садиться на талии и крепиться к трико, а я завязываю её под животом.

Электронная музыка, добавленная к нотам Чайковского, привязывает «Лебединое озеро» к нашему времени — как и леденящие и мрачные видео-проекции режиссёра Бориса Лаббе на фоне сцены. В XXI веке, как и в XIX, у сказки печальный конец. Заманенный в нефтяной разлив белый лебедь умирает. Основная мысль проста: сохранение красоты озера не терпит отлагательств.

Дата выхода в эфир: 12 июня 2021 года.



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