Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске

В экстренных службах озвучили причину мощного взрыва, прогремевшего на АЗС в Новосибирске. По словам первого замглавы регионального управления ведомства Евгения Лебедева, причиной произошедшего стало то, что газовоз не был заземлен во время слива топлива в стационарную емкость.

Сообщается, что к вечеру спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Врачи сообщают о 25 пострадавших. При этом врачи говорят о шести пациентах в реанимации. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.