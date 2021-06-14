 

Новые подробности жуткого взрыва в Новосибирске

14.06.2021, 18:06, Разное
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В экстренных службах озвучили причину мощного взрыва, прогремевшего на АЗС в Новосибирске. По словам первого замглавы регионального управления ведомства Евгения Лебедева, причиной произошедшего стало то, что газовоз не был заземлен во время слива топлива в стационарную емкость.

Сообщается, что к вечеру спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Врачи сообщают о 25 пострадавших. При этом врачи говорят о шести пациентах в реанимации. Прокуратура уже начала проверку по факту произошедшего.



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