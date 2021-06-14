 

Байден видит «потенциальный» прогресс в открытости Путина к экстрадиции киберпреступников

14.06.2021, 17:30, Разное
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Maureen Groppe  USA TODAY

Президент США Джо Байден принимает участие в пресс-конференции в заключительный день саммита G7 в аэропорту Cornwall Newquay 13 июня 2021 года.

ВАШИНГТОН. В воскресенье президент Джо Байден заявил, что готовность президента РФ Владимира Путина к  обмену  киберпреступниками с США –  это «потенциально хороший признак прогресса».

Но,  как позже пояснил советник президента по национальной безопасности,  Байден не говорил, что собирается обменивать  таких преступников с Россией.

«Он имел в виду, что если Владимир Путин придет  и скажет: «Я хочу  убедиться, что киберпреступники будут привлечены к ответственности», Джо Байден вполне готов подтвердить и показать, что киберпреступники будут привлечены к ответственности в Америке, потому что они уже находятся  здесь, – сказал позже Джейк Салливан репортерам. – Речь не идет об обменах или свопах или чем-то подобном.

В среду, в Женеве,  Байден сядет за  стол  с Путиным, чтобы  обсудить отношения  между  странами,  которые,  как  говорят оба лидера  находятся на низком уровне.

Завершая встречу с руководителями  самых крупных и  богатых демократических  стран мира, Байден сказал журналистам, что, возможно, он не сможет повлиять на Путина.

«Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой», – сказал он. .

Но,  добавил  Байден,  Путин может иметь стимулы для работы с Соединенными Штатами.

«Россия занимается деятельностью  которая,  по  нашему мнению, противоречит международным нормам»  сказал Байден. «Но они также “откусили”  некоторые реальные проблемы, и  теперь  они имеют  проблемы с  тем  чтобы  “прожевать”  их.

Байден упомянул о необходимости РФ восстановить раздираемые конфликтами Ливию и Сирию, а также заняться своей собственной экономикой и пандемией коронавируса.

Россия и киберпреступления

Байден заявил, что вопросы, которые он планирует поднять на саммите, включают в себя базирующихся в РФ киберпреступников,  связанных  с недавними атаками на компании США

«Ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, участвующих в кибератаках, включая кибервымогательство. И президент намерен очень ясно дать понять это президенту Путину, – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье на канале ABC «На этой неделе». «Мы ждем от РФ сотрудничества в борьбе с этими преступными организациями в тех  случаях  когда  они действуют  с территории России».

В интервью, которое транслировалось в воскресенье по государственному телевидению в России, Путин сказал, что нация  «конечно» выдаст преступников, если Соединенные Штаты «согласятся сделать  то же самое».

Байден заявил журналистам  что  он открыт для взаимной ответственности. 

«Если есть преступления совершенные против РФ … и люди совершившие  эти преступления  в настоящее время скрываются  в Соединенных Штатах, я привержен к  привлечению их  к  ответственности» сказал он.

Встреча лидеров в формате «один на один» станет их первой личной встречей с тех пор, как Байден стал президентом.

Байден отказался от  проведения совместной пресс-конференции после саммита  в пользу отдельных. Он сказал –  это значит, что в центре внимания  будет  не  их публичное взаимодействие,  а  собственно то  о чем говорили на встрече.

«Я не хочу, чтобы меня отвлекали вопросами :«Вы  пожали друг другу руки? Кто говорил больше всего?» и  так далее  –  сказал Байден. – Он может сказать о чем  была встреча, по его мнению. А  я скажу  о чем  была встреча по моему».



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