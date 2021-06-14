Байден видит «потенциальный» прогресс в открытости Путина к экстрадиции киберпреступников

Maureen Groppe USA TODAY

Президент США Джо Байден принимает участие в пресс-конференции в заключительный день саммита G7 в аэропорту Cornwall Newquay 13 июня 2021 года.

ВАШИНГТОН. В воскресенье президент Джо Байден заявил, что готовность президента РФ Владимира Путина к обмену киберпреступниками с США – это «потенциально хороший признак прогресса».

Но, как позже пояснил советник президента по национальной безопасности, Байден не говорил, что собирается обменивать таких преступников с Россией.

«Он имел в виду, что если Владимир Путин придет и скажет: «Я хочу убедиться, что киберпреступники будут привлечены к ответственности», Джо Байден вполне готов подтвердить и показать, что киберпреступники будут привлечены к ответственности в Америке, потому что они уже находятся здесь, – сказал позже Джейк Салливан репортерам. – Речь не идет об обменах или свопах или чем-то подобном.

В среду, в Женеве, Байден сядет за стол с Путиным, чтобы обсудить отношения между странами, которые, как говорят оба лидера находятся на низком уровне.

Завершая встречу с руководителями самых крупных и богатых демократических стран мира, Байден сказал журналистам, что, возможно, он не сможет повлиять на Путина.

«Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой», – сказал он. .

Но, добавил Байден, Путин может иметь стимулы для работы с Соединенными Штатами.

«Россия занимается деятельностью которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам» сказал Байден. «Но они также “откусили” некоторые реальные проблемы, и теперь они имеют проблемы с тем чтобы “прожевать” их.

Байден упомянул о необходимости РФ восстановить раздираемые конфликтами Ливию и Сирию, а также заняться своей собственной экономикой и пандемией коронавируса.

Россия и киберпреступления

Байден заявил, что вопросы, которые он планирует поднять на саммите, включают в себя базирующихся в РФ киберпреступников, связанных с недавними атаками на компании США

«Ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством преступных организаций, участвующих в кибератаках, включая кибервымогательство. И президент намерен очень ясно дать понять это президенту Путину, – заявил госсекретарь Энтони Блинкен в воскресенье на канале ABC «На этой неделе». «Мы ждем от РФ сотрудничества в борьбе с этими преступными организациями в тех случаях когда они действуют с территории России».

В интервью, которое транслировалось в воскресенье по государственному телевидению в России, Путин сказал, что нация «конечно» выдаст преступников, если Соединенные Штаты «согласятся сделать то же самое».

Байден заявил журналистам что он открыт для взаимной ответственности.

«Если есть преступления совершенные против РФ … и люди совершившие эти преступления в настоящее время скрываются в Соединенных Штатах, я привержен к привлечению их к ответственности» сказал он.

Встреча лидеров в формате «один на один» станет их первой личной встречей с тех пор, как Байден стал президентом.

Байден отказался от проведения совместной пресс-конференции после саммита в пользу отдельных. Он сказал – это значит, что в центре внимания будет не их публичное взаимодействие, а собственно то о чем говорили на встрече.

«Я не хочу, чтобы меня отвлекали вопросами :«Вы пожали друг другу руки? Кто говорил больше всего?» и так далее – сказал Байден. – Он может сказать о чем была встреча, по его мнению. А я скажу о чем была встреча по моему».