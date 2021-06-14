 

Астероид длиной более 150 метров приближается к Земле

14.06.2021, 17:26, Новости дня
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Астрономы сообщают, что в начале будущего месяца неподалеку от Земли пролетит крупный астероид 2021 GM4. Его длина составляет более 150 метров, а скорость – 22,6 тысячи километров в час.

Ближе всего к нашей планете блуждающий в космосе огромный камень подлетит первого июля. Однако опасности столкновения на этот раз нет никакой, говорят ученые. Ведь минимальное расстояние между нами все равно будет в 12 раз больше, чем до Луны.

Впрочем, большинство пролетающих около нашей планеты астероидов движутся по своим эллиптическим орбитам и периодически возвращаются. Будет ли расстояние таким же безопасным в следующий раз, пока неизвестно. Из-за этого данное небесное тело внесено в список потенциально опасных.



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