Ученые рассчитали теоретическую возможность полета на Альфу Центавра

При нынешних возможностях полет на Альфу Центавра должен был бы продолжаться целое столетие. Однако срок можно уменьшить до двух десятилетий, если использовать достаточно мощные лазерные двигатели, говорят ученые.

Кстати, космические аппараты на световой тяге уже запущены, хотя их мощность еще невелика. В данном случае необходимо создать своеобразный парусник, который сможет разгоняться, а затем снижать скорость за счет давления потока фотонов. Мощность должна составлять не менее ста гигаватт.

При этом космически корабль в середине пути сможет достичь скорости, равной примерно 20% световой. Разумеется, ускорение будет относительно небольшим. Но при полетах на такие гигантские расстояния это не так уж важно.