Захарова назвала журналистов Би-би-си принципиальными лицемерами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «принципиальными лицемерами» журналистов Би-би-си, которые ушли с пресс-конференции МИД Белоруссии из-за участия в ней Романа Протасевича.

«Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», – написала Захарова в Telegram.

Также она посоветовала всем, кто «хочет разобраться в ситуации» с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, посмотреть «от начала до конца» пресс-конференцию белорусского МИД.

«Начинается после примерно 20й минуты. Очень познавательно», – сообщила Захарова.

Ранее сообщалось, что журналисты корпорации Би-би-си покинули пресс-конференцию МИД Белоруссии по ситуации с бортом Ryanair из-за участия в ней Протасевича. По их мнению, основатель Telegram-канала Nexta принимает участие в мероприятии не по своей воле.

Напомним, самолет Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.