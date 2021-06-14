Пожар на АЗС в Новосибирске локализован

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14.06.2021, 17:24, Новости дня
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Пожар на автозаправке в Новосибирске локализован на площади 1,2 тыс. кв. метров, сообщили в региональном МЧС.

«Пожар локализован на 1,2 тыс. кв. м», – отметили в ведомстве. Погибших при пожаре нет.

В ГУ МЧС уточняют, что пожар тушат 90 человек, 25 единиц техники. Начальник управления пожаротушения ГУМЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев сообщил, что в результате пожара уничтожен автомобиль для перевозки газа и одна наземная газовая емкость, передает РИА «Новости». 

По словам главврача станции скорой помощи Ирины Большаковой, число пострадавших в результате пожара возросло до 21 человека. «У нас прибавились двое мужчин средней степени тяжести, двое мужчин тяжелой степени и один ребенок девяти лет средней степени тяжести», – сказала она ТАСС.

В СК РФ заявили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании пожара на АЗС в Новосибирске, дело поставлено на контроль. 

Ранее сообщалось, что в Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 горит автозаправочная станция, в том числе машин на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с топливом. Изначально сообщалось о шести пострадавших. 



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