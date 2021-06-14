Нейроученые нашли феномен, который они не могут объяснить

Американские нейроученые рассказали новые данные относительно дейтельности головного мозга человека. Согласно публикации в The Atlantic, специалисты обнаружили феномен, который они пока не могут объяснить.

Американское издание The Atlantic обнародовало статью об исследовании экспертов Колумбийского университета. Специалисты научного учреждения изучили новые данные о деятельности головного мозга. Репрезентативный дрейф, как его назвали эксперты, состоит в изменении нейронов, отвечающими за распознавание определенных ароматов и появлению определенной реакции. При этом количество нейронов остается прежним, а сами метаморфозы отличаются плавностью. Их действие приводит к тому, что вместо распознавания запаха розы, например, может возникнуть свойство определения аромата сыра.

Основным местом обнаружения данного феномена является пириформная кора мозга. Стоит отметить, что в меньшей степени, но все же данная метаморфоза наблюдается и относительно распознания визуального ряда. Также нейроучеными найдена аналогичная ситуация в области мозга, ответственной за краткосрочную память. Репрезентативный дрейф доказывает изменения даже стабильных областей главного органа нервной системы.

Вероятной причиной данного феномена могут быть перемещение блоков из-за работы динамической памяти, которые могут проявиться в самых неожиданных местах. Также за определение того, или иного запаха, может зависеть от сразу нескольких дублирующих друг от друга участков. Это позволяет мозгу самостоятельно выбирать, какие нейронные наборы и в каких местах могут быть использованы вместо устаревших дубликатов. Однако все это пока – только гипотезы, не дающие точную разгадку феномена.

Источник: inosmi.ru