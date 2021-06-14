 

В Роспотребнадзоре проинформировали о реакции на COVID-19 вакцинированных людей

14.06.2021, 17:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Роспотребнадзоре проинформировали, как вакцинированные от COVID-19 переносят данное заболевание. Как оказалось, малая вероятность того, что человек инфицируется SARS-CoV-2, всё же есть, однако у таких пациентов осложнений не будет.
По словам специалистов Роспотребнадзора, после иммунизации ковид не сможет нанести существенный вред организму, он либо вообще не проявится, либо пройдёт бессимптомно или с обычными признаками ОРВИ. Медики рекомендуют привитым людям при первых симптомах незамедлительно обратиться в медучреждение и сделать ПЦР-тест.

К слову, иммунизация от коронавирусной инфекции вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» проводится по всей России. Кроме того, недавно была зарегистрирована и четвёртая отечественная вакцина «Спутник Лайт».

Медики не прекращают говорить о том, чтобы в общественных местах люди соблюдали социальную дистанцию, носили маски и перчатки, а также не задерживались надолго в закрытых помещениях (супермаркеты, предприятия общественного питания). По возвращению домой необходимо произвести тщательную гигиену лица и рук, промыть нос и ротовую полость, а ещё проконтролировать своё состояние и при первых симптомах ковида (потеря обоняния, высокая температура, сильная боль в горле и кашель) нужно сразу же обратиться к врачу.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Скандалы: «Тюменская матрёшка» трещит по политическим швам

19.02 / Платья и длинные волосы: почему Меган Фокс позволяет сыновьям странные наряды

19.08 / Эксперт: Лукашенко нужно срочно делать Белоруссию частью России

24.06 / Авария с пострадавшими детьми попала на видео

30.06 / Звезда сериала “Великолепный век” Бурак Озчивит и его жена отметили годовщину свадьбы

09.02 / Студентов столичных вузов приглашают на стажировку в правительство Москвы

14.06 / Цвета окрашивания волос для блондинок, которые будут модными летом 2021

20.10 / Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M02 с чипом Snapdragon 450 замечен в бенчмарке

12.05 / Постмодерн для СК

08.07 / Палеонтологи обнаружили останки самой большой рыбы на планете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика