В Роспотребнадзоре проинформировали о реакции на COVID-19 вакцинированных людей

В Роспотребнадзоре проинформировали, как вакцинированные от COVID-19 переносят данное заболевание. Как оказалось, малая вероятность того, что человек инфицируется SARS-CoV-2, всё же есть, однако у таких пациентов осложнений не будет.

По словам специалистов Роспотребнадзора, после иммунизации ковид не сможет нанести существенный вред организму, он либо вообще не проявится, либо пройдёт бессимптомно или с обычными признаками ОРВИ. Медики рекомендуют привитым людям при первых симптомах незамедлительно обратиться в медучреждение и сделать ПЦР-тест.

К слову, иммунизация от коронавирусной инфекции вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» проводится по всей России. Кроме того, недавно была зарегистрирована и четвёртая отечественная вакцина «Спутник Лайт».

Медики не прекращают говорить о том, чтобы в общественных местах люди соблюдали социальную дистанцию, носили маски и перчатки, а также не задерживались надолго в закрытых помещениях (супермаркеты, предприятия общественного питания). По возвращению домой необходимо произвести тщательную гигиену лица и рук, промыть нос и ротовую полость, а ещё проконтролировать своё состояние и при первых симптомах ковида (потеря обоняния, высокая температура, сильная боль в горле и кашель) нужно сразу же обратиться к врачу.

Источник: ria.ru