В Следкоме Беларуси прокомментировали возможность “выдачи” Протасевича террористам “ЛНР”

Так он ответил на вопрос, поддерживают ли власти Беларуси контакты с террористами “ЛНР” и могут ли выдать им Протасевича.

“Чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных процессуальных действиях с Романом Протасевичем или требовать его выдачи – для всего этого основанием является международные запросы, международные ходатайства, международные поручения, которые направляются в соответствии с действующими международно-правовыми актами, к которым присоединена Республика Беларусь, и на основании внутреннего законодательства. На сегодняшний день никаких запросов ниоткуда из-за границы для проведения таких действий не поступало”, – сказал он.

Сам Протасевич заявил, что “любые официальные показания дает только представителям Следственного комитета”.

Контекст:

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что задержанные в Минске Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, “убивали людей на Донбассе”. Однако основатель полка “Азов” Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Кроме того, украинский журналист Денис Казанский 1 июня в Facebook обнародовал отрывок из сюжета hromadske, на котором есть Протасевич. “Он получил легкое ранение и ему оказывают помощь. На видео видно, что, в отличие от бойцов “Азова”, Роман одет по гражданке”, – подчеркнул Казанский.

“Генпрокуратура” террористической организации “ЛНР” заявляла, что обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича.

1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы “ЛНР” допросили Протасевича. “Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы”, – сказал он.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для “сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

В МИД Украины 28 мая сообщали, что Украина и страны-партнеры не получали сообщений о минировании самолета.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапегу и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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