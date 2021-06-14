 

Минздрав готовится к ежегодной вакцинации от COVID-19 в Украине – Ляшко

14.06.2021, 17:16, Новости дня
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По его словам, Минздрав обратился к независимой Национальной технической группе экспертов Украины, которая отслеживает в мире клинические исследования и научные данные о продолжительности поствакцинального иммунитета к COVID-19.

“Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два, с этого и будет исходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что пока в Украине вакцинируют против коронавируса людей старше 18 лет, но не исключил, что возрастная группа для иммунизации от COVID-19 будет расширена.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 июня в Украине первую дозу вакцины получило 1,48 млн человек, полностью вакцинированы почти 239 тыс. человек.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве. До конца лета в Украину должны прибыть 10 млн доз препаратов от COVID-19, говорил Ляшко. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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