СБУ разоблачила военных, которые пытались продать оружие и из своей воинской части

“Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения”, – говорится в сообщении.

В ходе обысков в воинском подразделении были изъяты:

четыре автоматических станковых гранатомета;

два ручных противотанковых гранатомета;

пулемет Калашникова модернизированный;

три пулемета Калашникова танковых (ПКТ);

автомат Калашникова АК-74;

автомат Калашникова АК-47;

четыре автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;

10 гранатометов подствольных ГП-25;

пистолет Макарова;

два ствола к ПКТ.

ствол к ПК.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Операция проводилась совместно под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.

ВИДЕОФото: Служба безпеки України / YouTube

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