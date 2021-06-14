 

СБУ разоблачила военных, которые пытались продать оружие и из своей воинской части

14.06.2021, 17:16, Новости дня
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“Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения”, – говорится в сообщении.

В ходе обысков в воинском подразделении были изъяты:

четыре автоматических станковых гранатомета;
два ручных противотанковых гранатомета;
пулемет Калашникова модернизированный;
три пулемета Калашникова танковых (ПКТ);
автомат Калашникова АК-74;
автомат Калашникова АК-47;
четыре автомата Калашникова с металлическим складным прикладом;
10 гранатометов подствольных ГП-25;
пистолет Макарова;
два ствола к ПКТ.
ствол к ПК.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Операция проводилась совместно под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере операции Объединенных сил.

ВИДЕОФото: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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