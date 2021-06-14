 

Протасевич: Настоящие заложники ситуации – София и мои родители

14.06.2021, 17:16, Новости дня
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В ходе пресс-конференции Протасевич несколько раз повторил, что он хорошо себя чувствует и ни на что не жалуется и попросил коллег не распространять слухи и домыслы о его здоровье, “которые не имеют под собой никакого подтверждения”.

“Настоящими заложниками ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София… во-вторых, что не менее важно, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума”, – заявил он.

“Их попросту используют, они ездят с какими-то акциями протеста, за их спинами стоят конкретные политические деятели”, – сказал журналист. 

Он выразил уверенность, что его родители “могут безопасно вернуться домой”.

“Мам, пап, не переживайте, у меня правда все отлично”, – добавил Протасевич.

Он также сообщил, что не видел Сапегу после задержания, и что совместных допросов не было.

“Как я могу увидеться, если это процессуально не предусмотрено?” – спросил журналист.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство.

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса Протасевича и Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает).

Против Сапеги открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Как писала “Новая газета”, Сапегу также подозревают в организации массовых беспорядков, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 1 ст. 293) и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342). Максимальное наказание, которое грозит Сапеге по этим подозрениям, – лишение свободы до 15 лет.

Официально суть претензий к Сапеге пока не озвучивалась. По данным МИД РФ, россиянку подозревают в совершении неких преступлений “в период с августа по сентябрь 2020 года”, когда в Беларуси была наиболее активная фаза протестов.

25 мая белорусский суд арестовал Сапегу на два месяца. Белорусские правозащитники признали ее политзаключенной, как и Протасевича. Кремль допустил, что Россия “де-юре может поднять вопрос” о ее передаче в РФ, сообщил “Интерфакс”.

Родители Софии Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала “Русской службе BBC”, что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

31 мая суд в Беларуси не удовлетворил жалобу на задержание Сапеги. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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