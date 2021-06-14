 

В ЕС утвердили правила применения цифровых COVID-сертификатов

14.06.2021, 17:16, Новости дня
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“Мы можем гордиться этим большим достижением. Европа, которую мы все знаем и которую мы все хотим вернуть, – это Европа без барьеров. Сертификат ЕС снова позволит гражданам пользоваться этим самым осязаемым и заветным из прав ЕС – правом на свободное передвижение”, – говорится в совместном заявлении президента Европарламента Давида Сассоли, президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Португалии Антониу Кошти.

Целью введения цифровых COVID-сертификатов ЕС является содействие восстановлению свободного и безопасного движения граждан в пределах Евросоюза во время пандемии COVID-19.

Эти документы будут выдаваться в цифровом и бумажном форматах, будут бесплатными и будут содержать информацию о сделанной вакцинации, проведенных тестах на наличие коронавируса или приобретенном иммунитете. Обладатели таких цифровых сертификатов, подлинность которых подтверждается индивидуальным QR-кодом, будут избавлены от необходимости делать дополнительные тесты на коронавирус, прохождения карантина или самоизоляции.

Контекст:

Одним из первых в мире цифровой COVID-паспорт ввел Бахрейн, об этом 17 февраля писало издание Arab News. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля. Программу выдачи COVID-паспортов для своих граждан запустил также Китай.

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну. 

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС.

9 июня Европаламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Семь стран ЕС – Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия – уже выдают цифровые COVID-сертификаты в тестовом режиме.

Запуск паспортов вакцинации от коронавируса в Украине планируется 1 июля, сообщали в Минцифры. В Минздраве рассказывали, что COVID-сертификат будет содержать информацию о вакцинации, негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19. Данные будут вносить через электронную систему здравоохранения, а сам сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или на портале “Дія”.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) критически относятся к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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