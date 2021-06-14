 

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет

14.06.2021, 17:08, Разное
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Беседуя с журналистом Киром Симмонсом, Владимир Путин высказался о вмешательстве России в выборы в США. Президент считает такие обвинения фарсом. Он отметил, что никто и никогда не представил какие-либо доказательства. Политик удивлен тем, что Москву не обвинили в беспорядках, которые происходили в США в прошлом году на фоне движения Black Lives Matter, ведь американцы везде видят российский след.

В интервью Путин также признался, что надеется на сотрудничество Москвы и Вашингтона. По мнению президента, Россия и США могли бы объединить усилия в борьбе с киберпреступностью. Также Владимир Владимирович готов обсудить с американским лидером Джо Байденом обмен заключенными.

Помимо этого, Путин ответил на вопрос о преемнике. Президент отметил, что сделает все, чтобы преданные государству люди, которые готовы положить на алтарь отечества свою жизнь, получали поддержку. Владимир Владимирович считает, что его уход с поста главы государства ничего не разрушит.

“Придет когда-то обязательно на мое место другой человек”, – сказал российский лидер.

Напомним, ранее Дни.ру писали о том, что Кир Симмонс задал Владимиру Путину неудобный вопрос. Журналист спросил: “Вы убийца?”. Президент России ответил, что “привык к атакам и обвинениям с разных сторон”.



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