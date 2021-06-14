 

У женщин-военнослужащих начали изымать неуставные бюстгальтеры

14.06.2021, 18:21, Разное
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В субботу, 12 июня, патрули Военной полиции начали останавливать женщин в военной форме и требовать продемонстрировать бюстгальтер.

Если оказывается, что бельё не установленного образца, его изымают на месте.

Женщинам, служащим по контракту в частях Минобороны, выдают бюстгальтеры строго одной модели. Они бывают четырёх цветов – оливковый в Сухопутных войсках, синий в Военно-космических силах, чёрный в ВМФ и бежевый для тропиков. Производят форменное бельё только два предприятия, расположенные в исправительных колониях Карелии и Мордовии. Ссылаясь на неудобство военных бюстгальтеров, женщины носят вместо них гражданские. Эту практику решили пресечь.

У женщин-военнослужащих начали изымать неуставные бюстгальтеры– Журналисты начали говорить, что в армии запретили носить гражданское бельё. Это чепуха! Мы ничего подобного не запрещали, потому что этого и не разрешали! Военная полиция вправе проверять соблюдение формы одежды, изъятие бюстгальтеров оформляется рапортом, всё законно! – заявил начальник Военной полиции генерал Кураленко.

Копия рапорта об изъятии бюстгальтера направляется в часть, где проходит службу нарушительница, а сам бюстгальтер уничтожается по акту в военной комендатуре. Получив рапорт, командование части обязано наложить на военнослужащую взыскание.

– Разложение армии начинается с несоблюдения личной гигиены и формы одежды! Мы обязаны этому противостоять, даже если речь идёт о женском лифчике! – сказано в циркуляре, разосланном по всем военным комендатурам страны.

Ношение гражданского белья, в том числе кружевного и с декоративными элементами, разрешено только служащим Центрального аппарата Минобороны. В их удостоверениях личности сделаны соответствующие отметки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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