Ученые доказали, что собаки все-таки умеют считать

Учение считать всегда было прерогативой разумных существ. То есть, на Земле вести счет мог только человек. Дело в том, что счет как таковой является проявлением абстрактного мышления, которое, как принято думать, вовсе не присуще ни одному животному.

Но жизнь все-таки преподносит нам сюрпризы. Группа ученых из университета Эмори в Атланте все же доказала, что у домашних собак имеются хорошие математические задатки.

Как минимум, они всегда понимали, когда в их миску клали меньше корма, чем обычно. Это было видно по их реакции, говорят исследователи. Разумеется, это не то же самое, что складывать даже простые числа, написанные на бумаге. Однако у животных явно присутствует понимание таких категория как «мало» и «много».