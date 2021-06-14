NASA запустит в космос телескоп для обнаружения опасных астероидов

В NASA сообщили о создании телескопа. Его основной задачей будет обнаружение в космосе объектов, которые в будущем теоретически могут столкнуться с нашей планетой.

Речь идет о достаточно крупных астероидах и кометах, которые приближаются к орбите Земли менее чем на 30 млн километров. Как поясняют специалисты, данное расстояние условно принято как критическое. У землян пока нет технологии, которая поможет отвратить вероятное столкновение. Однако она, наверняка, появится в будущем.

Пока же основной проблемой является обнаружение потенциально опасных объектов. Даже когда у нас будет технология, позволяющая менять траекторию движения небесных тел, нужно для начала обнаружить их существование.