 

NASA запустит в космос телескоп для обнаружения опасных астероидов

14.06.2021, 16:28, Новости дня
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В NASA сообщили о создании телескопа. Его основной задачей будет обнаружение в космосе объектов, которые в будущем теоретически могут столкнуться с нашей планетой.

Речь идет о достаточно крупных астероидах и кометах, которые приближаются к орбите Земли менее чем на 30 млн километров. Как поясняют специалисты, данное расстояние условно принято как критическое. У землян пока нет технологии, которая поможет отвратить вероятное столкновение. Однако она, наверняка, появится в будущем.

Пока же основной проблемой является обнаружение потенциально опасных объектов. Даже когда у нас будет технология, позволяющая менять траекторию движения небесных тел, нужно для начала обнаружить их существование.



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