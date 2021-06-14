Виктор Дробыш пожаловался на возобновление антиковидных ограничений

Продюсер Виктор Дробыш пожаловался на снова возобновленные антиковидные ограничения. В борьбе с коронавирусом композитор надеется на жаркую погоду.

Несмотря на соблюдение карантина и начавшуюся вакцинацию отечественными антиковидными вакцинами, пандемия в РФ не спешит идти на спад. Из-за этого было принято решение об ужесточении мер контроля за соблюдением мер социальной дистанции и обязательного масочного режима. Также возвращаются ограничения относительно публичных мероприятий, что сделает невозможным проведение концертов.

Свое мнение о новом решении Роспотребнадзора высказал популярный композитор Виктор Дробыш. На странице своего профиля в соцсети Instagram он разместил новое фото, на котором предстал в защитной медицинской маске. Причем сделан снимок был на борту самолета, при этом куда направлялся селебрити, он умолчал.

Комментируя снова усиленные ограничения, Дробыш признался, что не боится ни масок, ни прививок. Однако из-за пандемии летального недуга сильно пострадал бизнес многих артистов. Продюсер надеется, что подобного кризиса в бюджетах отечественных звезд больше не повторится и надеется, что поможет в этом в том числе, и жаркая погода. Многочисленным же поклонникам, как пишет «ГлобалМСК», деятель российского шоу-бизнеса пожелал беречь себя и хорошо отдохнуть на вынужденных выходных.