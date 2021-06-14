В Сети раскрыли характеристики самого доступного 5G-смартфона от марки OnePlus

В Сети рассказали о грядущем выходе самого доступного 5G-смартфона от бренда OnePlus. Nord N200 получит, кроме низкой стоимости и модема для работы в мобильных сетях пятого поколения, мощный аккумулятор и тройную камеру.

На международном рынке смартфонов вскоре появится новое устройство от компании OnePlus. Nord N200, продолживший получившую популярность линейку, пока только готовят к выходу, однако уже сейчас в Сети появилась информация о грядущей новинке. В первую очередь, от N100 апарат отличает наличие модема для работы в мобильных сетях. Дополнять удобную опцию будет мощный аккумулятор на 5 тысяч мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки и ценник категории доступных девайсов.

Также стоит отметить наличие тройного блока основной фото-видео-камеры, разрешение датчиков которой составляет 13, 2 и 2 миллиона точек. Фронтальный объектив здесь 16 –мегапиксельный. Рендеры и описание гаджета в интернет выложил известный инсайд-блогер Эван Блэсс, известный своими точными предсказаниями. По его данным, в качестве однокристальной мобильной системы вместо Snapdragon 460 в новинке установят процессор с индексом 480. Дополняет его продуктивность и мощь 4-гигабайтный чип оперативной памяти, при этом файлы можно сберегать на флэш-накопителе на 64 гигабайта.

6,49-дюймовый IPS-дисплей, выполненный по технологии Full HD+ отличается частотой обновления картинки в 90 Герц. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой грани, также в аппарате есть модуль NFC, 3,5-разъем для наушников и порт USB-C. Работает устройство на Android 11, какой будет стоимость OnePlus Nord N200 при его появлении на полках магазинов, пока не известно.

Источник: www.ixbt.com