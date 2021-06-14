Бывшев: “И вот настал он, 41-й год. Впились друг другу в глотки два вампира. И тот, и этот – конченый урод. Мечтали быть хозяевами мира”

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14.06.2021, 16:18, Новости дня
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В преддверии 80-летия начала ВОВ в фашистской России приняли закон об уголовной ответственности за отожествление сталинского СССР и нацистской Германии за их преступления против человечности.

“Большая разница”.

И вот настал он, 41-й год. –
Впились друг другу в глотки два вампира.
И тот, и этот – конченый урод.
Мечтали быть хозяевами мира.

Война для них обоих – мать родна,
А люди – лишь простая биомасса.
Пьянила кровь их посильней вина,
И возбуждало “пушечное мясо”.

И каждый мнил себя умней, хитрей,
Чем визави и даже сам Создатель.
Им страшно ненавистен был еврей,
(Троцкист – в Союзе, в Рейхе – нацпредатель).

Никто из них к дебатам не привык.
Одно дано различие мерзавцам –
“Усач” любил свинину и шашлык,
“Усастик” же был вегетарианцем.

Источник: “ГОРДОН”

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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