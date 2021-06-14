Бывшев: “И вот настал он, 41-й год. Впились друг другу в глотки два вампира. И тот, и этот – конченый урод. Мечтали быть хозяевами мира”

В преддверии 80-летия начала ВОВ в фашистской России приняли закон об уголовной ответственности за отожествление сталинского СССР и нацистской Германии за их преступления против человечности.

“Большая разница”.

И вот настал он, 41-й год. –

Впились друг другу в глотки два вампира.

И тот, и этот – конченый урод.

Мечтали быть хозяевами мира.

Война для них обоих – мать родна,

А люди – лишь простая биомасса.

Пьянила кровь их посильней вина,

И возбуждало “пушечное мясо”.

И каждый мнил себя умней, хитрей,

Чем визави и даже сам Создатель.

Им страшно ненавистен был еврей,

(Троцкист – в Союзе, в Рейхе – нацпредатель).

Никто из них к дебатам не привык.

Одно дано различие мерзавцам –

“Усач” любил свинину и шашлык,

“Усастик” же был вегетарианцем.

Источник: “ГОРДОН”

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