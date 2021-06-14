В Буковеле 350 женщин прошли обучение “Женского десанта” – “За майбутнє”

Издание отмечает, что у женского движения “За Майбутнє” на сегодня “более 130 тысяч поклонниц, 15 тысяч участниц и 1500 депутаток всех уровней советов”. В Буковеле прошел интенсивный курс для самых активных “женщин-десантниц” из разных регионов.

“На интенсив мы собрали самых активных участниц “Женского десанта”. Это девушки из каждого уголка Украины, которые готовы учиться, развиваться, менять себя и страну. Как известно, начинать надо с себя, поэтому мы и организовали первое в Украине мероприятие такого формата и масштаба — командно-тренировочные учения. Это не светская тусовка, не политический съезд и не спортивный лагерь — это трехдневный интенсив, где девушки работали, тренировались и учились. Такой разноплановый симбиоз интерактивов стал настоящим взрывом знаний, эмоций, физической и моральной подготовки. Это, можно сказать, мирная армия, которая четко и скоординированно умеет решать любые вопросы. Но не надо забывать, что и постоять за себя она может!” – отметила лидер женского движения “За майбутнє” Ирина Суслова.

Курс длился три дня и включал шесть многофункциональных тренировок, командные занятия по самообороне, работу в парах и в группах, построения, марширования и другие активности. Мальтийская служба помощи провела тренинг на тему “10 заповедей спасателя”. Женщины прошли тренинг-практику “Как вести себя во время массовых акций” и узнали о юридических аспектах поведения во время мирных акций протеста.

“Дело” пишет, что также на мероприятии презентовали стратегию развития Женского движения “За майбутнє” и рассказали о практике “Self Branding” – осознании “собственной уникальности, ее развития и презентации себя как бренда”.

“Каждая женщина вступает в Женское движение, имея свои цели: кто-то хочет помогать детям, у кого-то жажда социальных проектов, кто-то из девушек мечтает стать политиком и защищать права людей на уровне государства, кто-то постоянно помогает пенсионерам и людям с инвалидностью, а кто-то просто ищет свой путь и единомышленников. Каждая из женщин — индивидуальность, благодаря которой и формируется стратегия развития Женского движения. Создавая женское крыло партии, мы не думали, что девушки охватят своим потенциалом такое количество направлений. Но с каждым днем число активных участниц движения растет, а с ним и развиваются все новые и новые направления деятельности. Я очень рад, что Женскому движению удалось выйти за рамки привычной структурности, расти и двигаться — а это главное, это также и прогресс, которого не хватает партийным структурам и вообще тем, кто себя называет движениями”, – рассказал лидер партии Игорь Палица, который также посетил мероприятие.

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Фото: delo.ua



Фото: delo.ua

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