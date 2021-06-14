Ляшко прогнозирует стабилизацию летом и рост заболеваемости COVID-19 в Украине в осенне-зимний период

По его словам, эпицентр коронавирусной инфекции, который в апреле-мае был в Индии, перемещается в страны Южной Америки.

“Украина, как и большинство европейских стран, имеет в летний период значительное снижение заболеваемости. Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, что в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период”, – сказал Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,22 млн случаев коронавирусной инфекции (13 июня – 420), скончались 51 692 пациента с COVID-19 (13 – за последние сутки), выздоровели около 2,13 млн человек.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгала, Украина вошла в “зеленую” зону заболеваемости COVID-19 по критериям ЕС. “Имеем показатель 74,71 случая на 100 тыс. населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тыс. населения”, – говорил премьер-министр на совещании в Офисе президента 14 июня.

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