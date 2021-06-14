Минэкономики опубликовало новые расчеты стоимости бензина и дизельного топлива в Украине. Средняя цена выросла

Цену литра бензина определили в размере 25,82 грн, а дизельного топлива – в размере 22,09 грн за литр.

“На основании расчетов акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз України” определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm и бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm”, – говорится в сообщении.

Издание еnkorr указало, что из этих цен будет высчитываться предельная цена реализации топлива в рознице во второй декаде июня.

По сравнению с началом месяца, когда средняя стоимость бензина и ДТ была рассчитана на уровне 24,92 грн/литр и 20,91 грн/л, на бензин она выросла на 0,9 грн/л (+3,6%), а на ДТ – на 1,18 грн/л (5,6%). С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на “обычный” бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на “обычное” дизтопливо – 29,09 грн/л, подсчитало издание.

Контекст:

Правительство Украины на заседании 14 мая установило предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций: цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – на 5 грн. Госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и дизтоплива нужно, чтобы предотвратить злоупотребления субъектами хозяйствования и обеспечить доступность топлива для населения, объяснили в Минэкономразвития.

В ведомстве назвали меру временной и вынужденной.

После этого ряд сетей АЗС приостановили продажу топлива премиум-класса. Пользователи соцсетей начали шутить о госрегурировании цен и о том, как решение отразилось на ситуации на рынке.

16 мая Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило, что в Украине не ограничивали торговую надбавку на “брендовое премиальное” топливо с улучшенными показателями качества.

17 мая сети АЗС начали возобновлять продажу премиального топлива.

Кабмин 2 июня уточнил механизм расчета НАК “Нафтогаз України” средней стоимости топлива. Агентство “Интерфакс-Украина” подсчитывало, что предельная цена бензина должна вырасти на 0,56 грн/л, а дизтоплива – на 0,62 грн/л.

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