 

Le Figaro – «тоже предпочёл бы Байдена» — Трампа разозлила похвала Макрона в адрес нового лидера США

14.06.2021, 16:16, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп в коммюнике высказал своё возмущение в ответ на слова Эммануэля Макрона, который положительно отозвался о новом американском лидере и его готовности сотрудничать, пишет Le Figaro. По словам бывшего главы государства, он бы тоже на месте европейцев предпочёл Джо Байдена, при котором у них получится вернуться к «старым мошенническим приёмам» и снова «обманывать» Соединённые Штаты после перерыва, который пришёлся на президентство Трампа.


Reuters

В субботу на саммите G7 Эммануэль Макрон и Джо Байден продемонстрировали «зарождающуюся идиллию» между двумя странами, на что не преминул отреагировать бывший президент Соединённых Штатов, рассказывает Le Figaro. Хотя Дональд Трамп с января лишён доступа к соцсетям и в частности Twitter — своего основного способа взаимодействия с народом, — он высказал своё мнение в пресс-релизе.

Своё коммюнике экс-глава США начал с цитирования президента Франции. «Хорошо, что есть такой президент США, который является членом клуба и очень хочет сотрудничать, — заявил Макрон, обращаясь к Байдену. — Вы показали, что лидерство — это партнёрство».

Как отмечает французская газета, эта фраза разозлила бывшего американского лидера. «Он (Макрон. — ИноТВ) и многие его предшественники во Франции и по всей Европе обманывали США, как никогда раньше», — с возмущением пишет Дональд Трамп в своём коммюнике. По его словам, главы европейских государств «очень несправедливо обращались» с американцами, заключая невыгодные торговые соглашения, при этом Соединённые Штаты оплачивали большую часть расходов на оборону Европы.

Экс-президент считает, что такие страны, как Франция, «пользовались США», и поэтому им нравится Байден: теперь они смогут «вернуться к своим старым мошенническим приёмам». «Если бы я был лидером этих стран, я бы тоже предпочёл Байдена президенту Трампу», — добавил глава республиканцев. Трамп предупреждает, что теперь страны Европы начнут обогащаться за счёт США, как они это делали раньше, пока он не пришёл к власти. «Я выступаю за Америку прежде всего», — напомнил в заключение бывший глава государства, пишет Le Figaro.



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