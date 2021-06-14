 

“Не осознают последствий”: названы основные разносчики новых штаммов COVID-19

14.06.2021, 16:10, Разное
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С таким заявлением выступила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По её словам, молодежь легче переносит заболевание, однако активно его распространяют. Происходит это потому, что они понимают, какие последствия может иметь их “легкомысленное поведение”.

Пшеничная подчеркнула, что, несмотря на некоторые изменения клинических проявлений коронавируса, они все еще находятся в рамках привычного спектра симптомов ОРВИ. Кроме того, эксперт рассказала о некоторых отличиях так называемого индийского штамма COVID-19, который также известен как дельта-вариант. Он считается более заразным, при этом имеет неспецифические симптомы. Например, при заражении индийским штаммом коронавируса пациент не теряет обоняние, но сталкивается с проявлениями болезни со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе, с болью в животе, отсутствием аппетита и тошнотой. Кроме того, инфицированный человек может чувствовать боль в суставах. Не исключены также потеря слуха, кашель и лихорадка.



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