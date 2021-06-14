Последние кандидаты

Правозащитница Марина Литвинович начала независимую думскую кампанию.

В четверг, 10 июня, стартовала думская избирательная кампания бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) правозащитницы Марины Литвинович. В Думе политик собирается бороться с коррупцией, увеличивать общественный контроль, а также заниматься гуманизацией полиции, судов и ФСИН. Поддержать Литвинович пришли около 40 человек, в том числе политик Юлия Галямина, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло, координатор московского «Голоса» Дмитрий Нестеров, а также несколько муниципальных депутатов. Корреспондентка «Новой» рассказывает, как прошла первая встреча кандидата со своими сторонниками.

До помещения, где проходит встреча, нужно идти по крыше торгового центра на Дмитровской. Место проведения мероприятия публично не анонсировалось, как сказала «Новой газете» сама Литвинович, виной тому ковидные ограничения — из-за них кандидату пришлось проконтролировать число желающих ее поддержать. До начала выступления участникам раздают газеты «Наш Север» с информацией о выдвижении кандидата, а также маски и перчатки.

Официально о своем выдвижении гражданка объявила неделю назад. При этом о планах Марины Литвинович идти в Госдуму стало известно еще в апреле, после того как правозащитницу исключили из Общественной наблюдательной комиссии после того, как она проработала в ней полтора года. Исключение правозащитницы из ОНК было инициировано «одним из членов комиссии», который посчитал, что Литвинович нарушила 76-ФЗ об ОНК, разгласив в интервью на «Дожде» данные следствия, которое велось в отношении юриста ФБК (власти считают организацию экстремисткой, а также «иноагентом») Любови Соболь.

До ОНК Литвинович уже занималась политикой, причем еще с конца 90-х годов. В разное время она работала с такими политиками, как Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, а также состояла в предвыборном штабе телеведущего Виктора Шендеровича на думских выборах 2005 года. Позже Литвинович принимала активное участие в организации «Маршей несогласных» в 2006–2008 годах. В 2017 году Литвинович входила в предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Марина Литвинович на встрече со сторонниками. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

Политик собирается баллотироваться в парламент от 198-го Ленинградского одномандатного избирательного округа, куда входят районы Аэропорт, Беговой, Сокол, Дмитровский, Тимирязевский, Хорошевский и др. На данный момент гражданка одна из немногих общественных деятелей, кто ведет независимую думскую кампанию и находится на свободе. Напомним, что о думских амбициях также заявили бывший координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов и юрист ФБК Любовь Соболь (оба находятся под домашним арестом по «санитарному делу»). Кроме того, баллотироваться в Госдуму собирался политик и бывший депутат Госдумы VI созыва Дмитрий Гудков, однако в конце прошлой недели он покинул Россию на фоне уголовного преследования по делу о причинении ущерба, которое изначально завели против него и его тети Ирины Ермиловой.

Как пояснила Литвинович в начале своего выступления, она сама до сих пор не верит, что идет на выборы, несмотря на то что давно занимается политикой. Однако правозащитница считает, что именно сейчас пришло время, когда нужно отбросить все страхи и сомнения.

— Раньше я никогда бы не поверила, что пойду на выборы в ситуации, когда [политик] Алексей Навальный находится в тюрьме, Юлия Галямина лишена возможности избираться, Дима Гудков и [политик] Александр Соловьев вынуждены эмигрировать.

Своим выдвижением я хочу сказать, что пока есть те, кто встает на место выбывших из игры, нужно не отчаиваться и идти вперед, —

объясняет причины своего выдвижения кандидат.

Программа у правозащитницы уже есть. Как рассказала Литвинович «Новой газете», часть блока ее программы направлена против «семейственности» и коррупции во власти, а также несменяемости власти. Кроме того, в Думе гражданка собирается продвигать усиление общественного контроля. Другой блок программы Литвинович заключается в гуманизации полиции, судов и ФСИН. По этой теме политик уже разработала конкретные законопроекты.

— Мы с вами понимаем, что один человек мало что может изменить, но даже если ты начинаешь продвигать какие-то идеи, рано или поздно они захватывают умы. Если я пройду в Госдуму, я точно не дам спокойной жизни остальным депутатам, — замечает правозащитница.

Поддержать Марину Литвинович пришли около 40 человек, среди которых были политик Юлия Галямина (она же модерировала выступления), бывший фигурант «московского дела» и кандидат в Госдуму Алексей Миняйло, журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, координатор московского «Голоса» Дмитрий Нестеров, а также муниципальные депутаты Сергей Власов, Павел Ярилин и Сергей Вдовин. Большинство из них выступили на встрече в поддержку политика.

Политик Юлия Галямина на встрече. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

— Несмотря на то что у нас есть гражданское общество, первые его лица, такие как Марина Литвинович, не на виду. Это не политики первого уровня, как Навальный, Гудков, [политик Илья] Яшин, [бывший директор «Открытой России» (организация признана нежелательной) Андрей] Пивоваров, Соболь и другие. Однако сейчас пришло время неизвестных. Время гражданского общества — невидимого фронта, в котором мы все состоим. На выборах в Мосгордуму в 2019-м мы смогли избрать независимых кандидатов. Сможем и на выборах в Госдуму в 2021-м, — пояснил муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов.

Как рассказывает координатор московского «Голоса» Дмитрий Нестеров, с прошлого года он вместе с коллегами начал составлять список оппозиционных кандидатов в Госдуму (в том числе из системной оппозиции) и фиксировать, какое давление на них оказывалось.

Из первоначального списка, в котором было примерно 50 фамилий, непосредственному давлению не подверглись только семь или восемь человек.

— В этом году выборы будут сложные, но чем сложнее, тем интереснее. Когда в декабре прошлого года появилась информация о ряде законодательных инициатив, стало понятно, что на выборах в Госдуму власти будут не только оказывать давление на кандидатов, но и стараться массово не допустить их до выборов. Однако после весенней кампании против оппозиции стали проявлять себя люди, которые изначально не собирались идти в Госдуму. Осенние «нездоровые» выборы непредсказуемые. Поэтому независимые кандидаты, которые дойдут до конца, осенью гарантированно смогут получить большую поддержку, — рассказывает Нестеров.

Дмитрий Нестеров. Фото: Дарья Козлова / «Новая газета»

После первой встречи политик собирается начать проводить агитацию по районам. От какой партии Марина Литвинович пойдет в Госдуму, точно сказать нельзя. Пока политик ведет переговоры с «Яблоком», партия должна будет выдвинуть кандидатов в депутаты Госдумы по списку и одномандатным округам на съезде 3–4 июля. Несмотря на то что Литвинович говорит, что у нее есть план Б на случай, если она не окажется в списках партии, озвучивать его и думать о нем гражданка не хочет. Пока она уверена, что партия ее выдвинет.

— Я очень хороший кандидат для «Яблока». У «Яблока» всегда была сильная правозащитная деятельность, и мне кажется, что я хорошо вписываюсь в их команду, которая занимается проблемами заключенных и полицейским насилием. В нынешних условиях «Яблоко» — идеальный вариант для моего выдвижения, — рассказывает политик.

Дарья Козлова

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