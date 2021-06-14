Экономим на мелочах. Как хранить косметику, чтобы был порядок

Вы просыпаетесь рано утром, начинаете собираться на работу. С десяток минут уходит на поиск подходящей помады или теней для век. Знакомая ситуация? Чтобы не тратить драгоценное время на поиск необходимой косметики, а также продлить срок годности подобной продукции, примите к сведению следующие советы.

Сортировка

Лучше всего перебрать всю косметику и рассортировать ее по такому принципу: то, что вы используете чаще всего, и что используете реже. Желательно наличие нескольких косметичек. В одну сложите ту косметику, которая часто эксплуатируется и которая должна быть под рукой. Если у вас много помад, например, тогда пусть они хранятся в отдельном контейнере. Чтобы не тратить время на поиск нужного оттенка, вы можете поместить помады в чашку индикаторами цвета наверх.

Отдельно соберите ту косметичку, которую вы всегда будете носить с собой в сумочке. Туда сложите те средства, которые вам необходимы для того, чтобы подправить макияж в течение дня.

Места для хранения

Очень удобен в использовании силиконовый прозрачный органайзер. Преимущество заключается в том, что вы сразу видите все содержимое, поэтому на поиск нужного предмета уходит минимальное количество времени. Есть также многоярусные органайзеры, сделанные из пластика, с выдвижными секциями и полочками. Они также удобны в использовании.

Но если речь идет об экономии семейного бюджета, тогда можно воспользоваться следующими лайфхаками. Косметические карандаши, подводку, тушь и другие предметы, которые закрываются колпачками, можно хранить в обычной кружке. Что касается кисточек для макияжа, то эксперты не рекомендуют их хранить в таких открытых органайзерах, как та же кружка или специальный держатель. Все дело в том, что на кисточках будет быстро собираться пыль, грязь. Поэтому их лучше всего отправить в косметичку или какой-нибудь закрытый мешочек (например, с зип-застежкой). Вы также можете взять обычную картонную коробку, устелить внутри пергаментной бумагой и сложить кисти. Коробка может быть от посылки, от обуви или другого товара.

На туалетный столик поставьте поднос и на нем разложите ваши кремы, сыворотки, тоники, лосьоны и другие средства по уходу. Тогда они будут находиться в одном месте, и вам не придется тратить время на поиск.

Спонжи и ватные палочки рекомендуется хранить в жестяной банке из-под печенья, плотно закрыв крышкой. Тогда они будут оставаться чистыми.

Дополнительное пространство

Не стоит забывать, что многие косметические средства не могут находиться на солнце. Их нужно хранить в сухом прохладном месте, чтобы продлить срок службы. Если ваша комната хорошо освещается, тогда косметике не место на туалетном столике. В таком случае подумайте о том, чтобы переместить средства по уходу в полку под туалетным столиком. Либо есть еще один вариант: освободите одну полку в обычном шкафу под косметику, если у вас много подобной продукции.

Наборы для маникюра и педикюра храните в отдельном контейнере. Можно даже выделить для них полку в туалетном столике. Желательно, чтобы все инструменты находились в плотно закрытых контейнерах.

Лаки для волос, гели и другие средства по уходу за шевелюрой храните для удобства рядом с феном. Такой продукции место в спальне, а вот шампуни лучше всего хранить в ванной комнате, как и маски для волос. Принцип прост: все нужные предметы должны быть под рукой.

Ванная комната

Необязательно хранить косметику в спальне. Вы можете часть товаров перенести в ванную комнату. Например, те же сыворотки, дезодоранты. Для экономии пространства пользуйтесь подвесными полочками, которые прикрепляются к стене. Если таковых нет, тогда расставьте банки и тюбики возле раковины или на бортике ванны у стенки.