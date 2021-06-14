 

Моргенштерн обжаловал решение суда по делу о пропаганде наркотиков в клипах

14.06.2021, 15:28, Новости дня
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Рэпер Моргенштерн (Алишера Валеева) обжаловал решение суда, назначившего ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в своих видеоклипах, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Он отметил, что обжалование связан не с суммой штрафа, а с тем, что «не было как такового судебного разбирательства», информирует «Пятый канал».

«В ходе судебного разбирательства было заявлено десять ходатайств. И абсолютно во всех нам было отказано. Нам было отказано в допросе свидетелей, явку которых мы обеспечили. Нам было отказано в привлечении письменных доказательств к материалам дела. В своем определении об отказе суд указал, что так достаточно. Но на мой взгляд несколько странный аргумент. А самое удивительное, что нам также отказали в ведении протокола судебного заседания, то есть суд не вел протокол», – рассказал адвокат.

По словам Жорина, тому, что происходило в суде, больше подходит формулировка «имитация судебного процесса».

Ранее Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. 

Напомним, против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и «Family». Рэпер комментировал возбужденное против него дело за пропаганду наркотиков, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки».



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