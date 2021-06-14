 

Путин прокомментировал учения НАТО у границы с Россией

14.06.2021, 15:28, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы РФ сделала то же самое.

Когда главу государства спросили о недавних передвижениях войск РФ близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин напомнил, что РФ осуществляет военные учения на собственной территории. При этом он указал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, «находится вблизи российской границы», информирует телеканал, передает РИА «Новости».

«Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» – сообщил Путин.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.



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