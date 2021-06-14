Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16 человек

В результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске число пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщили в экстренных службах.

«Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести (их состояния) устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске по улице Гусинобродское шоссе, 60 горит автозаправочная станция, в том числе машин на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с топливом. Площадь пожара составляет 800 кв. метров. Изначально сообщалось о шести пострадавших.