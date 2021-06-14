 

Минивэн KIA Carnival успешно стартовал на российском рынке

14.06.2021, 15:24, Разное
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На российском рынке успешно стартовал минивэн KIA Carnival. В мае дилерам удалось продать 18,818 тысячи автомобилей данного бренда. Этот показатель в 2,4 раза превышает прошлогодний.
По итогам первых пяти месяцев нынешнего года на рынке РФ удалось реализовать 89,543 тысячи автомобилей KIA. Этот корейский бренд удерживает лидерские позиции среди других иностранных производителей. Его рыночная доля составила 13,5%.

Самой продаваемой моделью остается Rio. В мае дилеры продали 6,682 тысячи седанов и кросс-хэтчбеков. На второй позиции находится седан бизнес-класса KIA K5 с показателем 3,090 тысячи реализованных транспортных средств. Тройку лидеров замыкает кроссовер Sportage, продажи которого увеличились в 2,8 раза до 2,084 тысячи экземпляров.

Далее в рейтинге расположен паркетник KIA Seltos, который разошелся в количестве 1,733 тысячи экземпляров (рост в 2,1 раза). В первую пятерку традиционно попала модель Sorento, проданная в количестве 1,481 тысячи штук.

Что касается KIA Carnival, продажи которого стартовали только в середине апреля. За первый полный месяц продаж его купили 488 раз. Стоит принять во внимание, что сигмент является нишевым. В связи с этим можно сделать вывод, что покупатели высоко оценили новинку корейского бренда.

Источник: www.autostat.ru



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