Ритуальный обетный бассейн на вершине холма в Италии построили 3500 лет назад

Ученые обнародовали данные об изучении древнего обетного бассейна на вершине одного из холмов в Италии. Ритуальное сооружение могло быть построено примерно 3500 лет назад.

В одном из северных регионов Италии 16 лет было обнаружено древнее сооружение, расположенное на вершине холма. Оно представляет собой построенный из дерева бассейн, вероятно, ритуального назначения. Археологи назвали объект Noceto Vasca Votiva, в его постройке древние строители использовали бревна, вырубленные из дуба. Долгое время археологам не удавалось определить дату, когда бассейн появился в этой холмистой местности. Также оставалась не установленной точная цель такой постройки, поскольку ранее ни одного аналога подобного объекта выявлено не было.

Как пишет зарубежная пресса, сейчас ученым удалось определить, что, скорее всего, бассейн является ритуальным обетным. Благодаря привлеченным экспертам Корнеллского университета удалось назвать точную дату его создания. Методика радиоуглеродного анализа в совмещении с дендрохронологией помогла установить, что резервуар в данной местности появился в 1444 году до нашей эры, то есть, 3,5 тысячи лет назад. Однако даже эта дата не является окончательной, так как раскопки выявили еще один бассейн, расположенный ниже. Его начали возводить примерно на десять лет раньше, однако в процессе работы он по каким-то причинам обрушился.

Именно эта эпоха отмечается наибольшими социальными изменениями в регионе. Следовательно, Noceto Vasca Votiva вполне мог быть сугубо ритуальным объектом. Следует отметить, что глубина конструкции достигает четырех метров, в то время как его длина и ширина соответствует двенадцати и семи метров. Также важным фактором является сложность постройки, ведь тяжелые дубовые бревна было сложно доставлять на такую высоту, при этом выкопать предварительно огромный котлован. Эксплуатация строения продолжалась несколько десятков лет, однако после он был заброшен. Если бы резервуар применяли для хранения запасов воды, оно бы было находилось в центре поселения. Кроме того, о религиозном назначении бассейна говорят и найденные в нем в большом количестве артефакты из дерева, камня и керамики вроде сосудов и фигурок.

Источник: planet-today.ru