Обвинение против президента МАУ по коррупционной схеме в “Борисполе” передано в суд. Адвокаты уверены, что преступления не было

Дыхне руководил аэропортом с конца 2014-го до 2017 года. Его обвиняют в участии в коррупционной схеме при сдаче в аренду помещений аэропорта на 16,5 млн грн. Следователи НАБУ считают, что поскольку имущество принадлежит государству, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре и по согласованию Министерства инфраструктуры.

Сам экс-директор после объявления подозрения пояснял, что практика подписания предварительных договоров в период, когда Фонд госимущества проводит процедуры выбора арендаторов, существует с 2010 года и является широко распространенной. Он отмечал наличие “коррупционной лазейки в законодательстве” в связи с этим, но подчеркивал, что конкурс ФГИ может длиться годами, и все это время предварительные договора приносят доход предприятию.

В юридической компании отметили, что детективы НАБУ собрали 41 том материалов дела. Однако адвокаты уверены, что этих материалах нет доказательств причастности Дыхне к инкриминируемому ему правонарушению, поскольку не было нарушения как факта.

Юристы подчеркивают, что Дыхне не только не нанес ущерб аэропорту “Борисполь” или государству, но помог его избежать. “В противном случае помещения бы пустовали, плата за них не начислялась, аэропорт тратил бы деньги на их содержание”, — говорится в сообщении. Отмечается также, что в первый же год работы Дыхне аэропорт получил прибыль в почти 600 млн грн против убытка в 127 млн грн в предыдущем году.

В компании добавили, что предварительные договоры начали использовать в “Борисполе” еще во время Евро-2012, когда ожидался срочный ввод в эксплуатацию вновь построенной инфраструктуры аэропорта, и ни один из этих договоров, которых было заключено в общей сложности около сотни за десять лет, никогда не был признан недействительным в суде.

“Часто правоохранители забывают базовые определения теории права. Преступление – это общественно опасное виновное наказуемое деяние. И нельзя выбрасывать слова из определения. Когда нет общественной опасности – нет преступления”, – подчеркнул адвокат Алексей Носов.

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Контекст:

7 сентября 2020 года НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы в аэропорту Борисполь. Следователи считают, что должностные лица аэропорта с 2014-го по 2019 год незаконно передавали помещения аэропорта предпринимателям в аренду по заниженной стоимости.

В феврале 2021 года НАБУ завершило расследование и открыло материалы дела для ознакомления двум подозреваемым – бывшему директору аэропорта и начальнику службы арендных отношений.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дыхне – залог в размере 5,25 млн грн. В пресс-службе МАУ заявили, что залог внесет за своего руководителя авиакомпания.

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