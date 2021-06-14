 

Лидеры стран НАТО не объявят даты принятия новых членов, но “двери Альянса открыты” – Столтенберг

14.06.2021, 15:22, Новости дня
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“Я жду, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов. Включая заявление саммита в Бухаресте [2008 года]. Тогда было сказано, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не обсуждали никаких сроков, мы также не будем называть никаких дат и сегодня”, – заявил Столтенберг.

* LIVE SOON *

Opening speech at #NATO2030 #BrusselsForum | @gmfus https://t.co/1xaUxBzFpz

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 14, 2021

НАТО сосредоточено на реформах и поддержке реформ Грузии, добавил он. 

“Основное послание такое: двери НАТО открыты, об этом свидетельствует принятие в Альянс Северной Македонии и Черногории”, – отметил генсек Альянса.

По словам Столтенберга, решение о расширении Альянса зависит только от страны-аспиранта. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс.

Контекст:

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщал, что Украина должна была получить ПДЧ в НАТО еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, но союзники Соединенных Штатов по Альянсу опасались создания “автоматизма в направлении к членству”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора со Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг говорил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ОПУ отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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