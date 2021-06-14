Ляшко рассказал, сколько вакцины против коронавируса планируют поставить в Украину до конца лета

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила около 4,85 млн доз вакцины.

Ляшко добавил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета, включая поставки в рамках глобального механизма COVAX. Он заявил, что этой вакциной планируют привить 5 млн человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 июня в Украине первую дозу вакцины получило 1 млн 480 тыс. человек, полностью вакцинированы почти 239 тыс. человек.

Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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