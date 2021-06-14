 

“Меня трясет”, “Самая сексуальная”. Мадонна засветила грудь, сидя на полу в ванной

14.06.2021, 15:22, Новости дня
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Артистка позирует в ванной, сидя на полу. На заглавном фото Мадонна сняла себя с верхнего ракурса, “обрезав” часть головы и крупным планом сфотографировав полуобнаженную грудь в декольте. На втором снимке певица запечатлена по пояс. 

“Новая жизнь. Нью-Йорк. Новое изобретение”, – подписала снимки певица, поставив в конце фразы изображение кинокамеры.

“Меня трясет”, – отреагировали на публикацию фолловеры.

“Самая сексуальная женщина на свете”, – написали в комментариях поклонники Мадонны.

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Публикация от Madonna (@madonna)

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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