 

Independent – почти половина мусора в океанах — упаковки от еды и напитков на вынос

14.06.2021, 15:20, Новости дня
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Около половины найденного в океанах мусора составляют одноразовые пакеты, пищевые контейнеры, обёртки и бутылки, передаёт The Independent со ссылкой на исследование специалистов из 15 институтов. Координатор исследования профессор Андрес Козар призвал правительства отказаться от использования тех изделий, вместо которых можно использовать изделия из других материалов, а за остальные взимать налоги.


Pixabay

Почти половину всего мусора, обнаруженного в мировых океанах, составляют изготовленные из пластика упаковки от еды и напитков на вынос, пишет The Independent со ссылкой на исследование, проведённое специалистами из 15 институтов в 10 странах.

По данным учёных, восемь из десяти найденных в реках, морях и океанах предметов были сделаны из пластика. 44% этого пластикового мусора приходится на упаковку от еды и напитков на вынос из мест общественного питания.

Около 75% мусора приходится всего на десять предметов, при этом одноразовые пакеты, пищевые контейнеры, обёртки и бутылки составляют примерно половину мусора.

Учитывая подобные результаты, координатор исследования профессор биологии из Кадисского университета Андрес Козар призвал правительства стран по всему миру прикладывать больше усилий для решения проблемы роста числа пластикового мусора в водоёмах.

Так, по словам Козара, политика, призванная сократить производство пластиковых трубочек и ватных палочек, безусловно, преследует благородные цели, однако эти предметы составляют лишь крошечную долю общего загрязнения.

«Ограничения на использование пластиковых предметов, таких как соломинки, ватные палочки и палочки для перемешивания напитков, хотя и являются разумными, но всё ещё не решают основной проблемы», — предупредил профессор.

В частности, для того чтобы сократить количество как микропластика, так и макропластика, исследователи предлагают отказаться от использования тех изделий, вместо которых можно использовать изделия из других материалов, а за оставшиеся взимать налог. Так, в процессе производства следует использовать материалы, которые быстрее разлагаются.

Как напоминает The Independent, прежнее исследование учёных показало, что большая часть пластмассового мусора в океанах практически полностью состоит из фрагментов размером менее 2 см.



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