 

CNN – «напомнила маму» — Байден встретился с королевой Елизаветой II

14.06.2021, 15:20, Новости дня
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После завершения саммита «Большой семёрки» Джо Байден встретился с Елизаветой II в её загородной резиденции, пишет CNN. Перед вылетом в Брюссель президент США заявил, что очень доволен встречей, а сама британская королева напомнила ему его мать своим внешним видом и великодушием.


Reuters

В первый раз Джо Байден, тогда молодой сенатор, встретился с Елизаветой II в 1982 году, рассказывает CNN. В своих мемуарах, опубликованных несколько лет назад, президент Соединённых Штатов вспоминает, что перед аудиенцией его мама — американка ирландского происхождения – посоветовала ему не кланяться перед британской королевой.

В воскресенье Байдену снова представился случай прислушаться к маминому наказу. Он прибыл в Виндзорский замок на чёрном Range Rover вместе со своей супругой. Президент США появился в солнечных очках и снял их только после краткого разговора с 95-летней представительницей королевской семьи, когда заиграл гимн Америки. Затем новый глава государства и королева прошли внутрь дворца для переговоров тет-а-тет.

Как указывает издание, визит в замок стал финальным мероприятием после прошедшего саммита «Большой семёрки». После него Джо Байден отправится в Брюссель на встречи с другими союзниками США в штаб-квартире НАТО и Евросоюзе, а в среду отправится в Женеву на переговоры с Владимиром Путиным.

В аэропорту Хитроу перед вылетом американский лидер заявил, что у них состоялся «отличный разговор» и он хотел бы дольше побеседовать с королевой. Байден уточнил, что Елизавета II спрашивала его о президентах РФ и Китая. По его словам, она была «чрезвычайно любезна», а своим внешним видом и великодушием напомнила ему мать. Кроме того, глава государства ответил утвердительно на вопрос о том, пригласил ли он королеву в Белый дом.

В статье отмечается, что Джо Байден стал 12-ым действующим президентом, который встретился с Елизаветой II. Для неё эта аудиенция стала первой личной встречей с мировым лидером с начала пандемии и одним из первых публичных появлений после того, как умер её 99-летний муж принц Филипп.

Американские президенты часто оказывались под очарованием королевы после разговора с ней. Барак Обама во время визита в Лондон в 2016 году признался, что для него она является «источником вдохновения, как и для многих людей по всему миру». Дональд Трамп также питал к Елизавете II особые чувства, вспоминая, как его рождённая в Шотландии мама увлечённо следила за её коронацией по телевизору.

В отличие от своих предшественников, Байден не является англофилом: он гордится своим ирландским происхождением, и иногда шутливо упоминает о долгом британском правлении над землёй его предков. На этой неделе он выступил против политики премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по связанным с Северной Ирландией вопросам. Американский лидер беспокоится, что брексит ставит под удар мир в стране, доставшийся дорогой ценой, пишет CNN.



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