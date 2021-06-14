 

El Mundo – в НАТО надеются, что Байден залечит раны, оставленные Трампом

14.06.2021, 15:20, Новости дня
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Для НАТО годы правления президента США Дональда Трампа стали самыми неспокойными за всю историю альянса, который был как никогда близок к трагедии — выходу Соединённых Штатов из блока, пишет El Mundo. Раны, оставленные предыдущим главой Белого дома, до сих пор не затянулись, говорится в статье, и в альянсе теперь надеются, что Джо Байден сможет их залечить.


Reuters

НАТО ждёт от президента США Джо Байдена, что он залечит раны, оставленные его предшественником Дональдом Трампом, пишет El Mundo.

Прошло уже почти пять месяцев с того момента, как в Вашингтоне сменился глава Белого дома, однако раны, оставленные предыдущим президентом, так и не затянулись.

В истории Североатлантического альянса и раньше были очень напряжённые моменты: от разрыва с Францией во времена де Голля до кризиса, связанного с войной в Ираке в 2003 году. Но четыре года правления Дональда Трампа были самыми неспокойными. Именно тогда НАТО было как никогда близко к трагедии — внезапному выходу США из блока. Драмы удалось избежать, и после первого же саммита представителей альянса с Джо Байденом в Белом доме атмосфера в Брюсселе стала совсем иной.

Уже нет разговоров ни о «смерти мозга» в Североатлантическом альянсе, ни о его роспуске, не ставится под сомнение основная идея НАТО — готовность пойти на всё, чтобы помочь атакованному партнёру. И уже никто никого не обвиняет в нежелании платить положенное и в стремлении нажиться за счёт других.

Если к вечеру ближайшей среды ситуация в этом плане не изменится, то многие сочтут проводимый 14 июня саммит Североатлантического альянса успешным.

Кроме того, если лидерам стран НАТО удастся добиться успехов по программе блока до 2030 года и расширить философию, добавив пункты о том, что тратить на оборону нужно не только больше, но и эффективнее, а также о том, что наиболее действенным способом для достижения этой цели может стать координация инвестиций, то генеральный секретарь Йенс Столтенберг «будет спать крепко, как никогда раньше».

«Для альянса и нашей коллективной безопасности настал решающий момент. Мы живём в эпоху глобальной конкуренции со множеством одновременных угроз и вызовов. Агрессивность России, возвышение Китая, постоянная угроза терроризма, всё более изощрённый саботаж, изменение климата … Ни один человек, ни одна страна, ни один континент не может справиться со всем этим в одиночку, однако ни Европа, ни Соединённые Штаты не одиноки, мы объединены в рамках НАТО. Согласно нашим опросам, 80% граждан считают, что трансатлантические отношения являются наиболее важными для безопасности и обороны», — заявил Столтенберг в преддверии предстоящего саммита НАТО.

Данные, опубликованные в эту пятницу в Брюсселе, показывают, что союзники по альянсу за последние пять лет увеличили свои вложения в оборону в среднем более чем на 4% и что в течение этого года они, как ожидается, увеличат их ещё на 4,1%. В 2014-м только три страны — Греция, США и Великобритания — выполняли данное в том же году, ещё при администрации Обамы, обещание тратить на оборону не менее 2% своего ВВП. Сейчас уже 10 стран преодолели обещанный порог, а ещё девять расходуют на эти цели более 1,5% ВВП. Однако внизу списка остались те же страны — Люксембург с расходами в 0,57% от своего ВВП и Испания с 1,02%, пишет El Mundo.



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