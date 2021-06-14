Власти обязали москвичей старше 65 лет спать в масках и перчатках

Оперативный штаб Москвы по борьбе с COVID-19 принял решение обязать всех пожилых жителей столицы старше 65 лет спать в масках и перчатках для обеспечения максимальной степени защищенность.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном по итогам совещания глав надзорных ведомств.

– Пенсионеры входят в группу риска и особенно подвержены пагубному воздействию вируса. До 1 июля все пенсионеры обязаны спать в масках и перчатках, чтобы исключить любую возможность контакта с вирусом, — говорится в распоряжении властей.

Контролировать соблюдение законодательства будут с помощью специальных приборов измерения дыхания, которые зафиксируют на масках. Также пенсионеры обязаны установить на мобильный телефон мониторинговое приложение и отправлять туда свою фотографии в маске перед отходом ко сну из кровати и после пробуждение.

Пожилые люди, у которых нет современных гаджетов, должны обратиться в социальные службы — фотографировать пенсионеров приедут соцработники, которые будут дежурить в ночные и утренние часы.

Напомним, что ранее в связи с началом новой волны коронавируса власти ввели запрет на собрание пенсионеров на скамейках у подъездов, детских площадках и в парках. Замеченные вместе пожилые люди в первый раз будут оштрафованы на сумму эквивалентной трем пенсиям. В случае повторных нарушений им грозит уголовная ответственность, предусматривающую лишение свободы до 3 лет.

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