 

Более 150 погибших обнаружили после крушения лодки у берегов Йемена

14.06.2021, 15:02, Новости дня
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По меньшей мере 150 тел погибших обнаружено в море у берегов Йемена после крушения лодки с мигрантами из Африки.

По информации телеканала «Аль-Хадас», на борту затонувшей у побережья Йемена лодки находились более 250 мигрантов из Африки, передает ТАСС.

По данным Sky News Arabia, судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена.

Ранее лодка, перевозившая более 700 мигрантов в Европу, перевернулась у берегов Ливии, в результате крушения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок. 



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