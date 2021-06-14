Более 150 погибших обнаружили после крушения лодки у берегов Йемена

По меньшей мере 150 тел погибших обнаружено в море у берегов Йемена после крушения лодки с мигрантами из Африки.

По информации телеканала «Аль-Хадас», на борту затонувшей у побережья Йемена лодки находились более 250 мигрантов из Африки, передает ТАСС.

По данным Sky News Arabia, судно, на борту которого находились более 250 мигрантов, затонуло у берегов Йемена.

Ранее лодка, перевозившая более 700 мигрантов в Европу, перевернулась у берегов Ливии, в результате крушения погибли по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок.