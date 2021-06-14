 

Российского посла вызвали в МИД Дании

14.06.2021, 15:02, Новости дня
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Российского посла в Копенгагене Владимира Барбина вызвали в МИД Дании в связи с сообщениями о якобы нарушении самолетами ВВС РФ воздушного пространства королевства на минувшей неделе, сообщил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода.

«Это, к счастью, один из тех редких случаев, когда я считаю себя обязанным вызвать посла. Это серьезный и недвусмысленный дипломатический шаг. Российскому послу было ясно дано понять, что такие провокационные полеты необходимо прекратить», – сообщил министр, передает РИА «Новости».

По словам Кофоды, Дания поднимет этот вопрос на предстоящем саммите НАТО. «Тот факт, что российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Дании, является серьезным и неприемлемым несоблюдением всех действующих международных норм и правил полетов военной авиации», – заключил глава МИД.

Министерство обороны Дании выступило с утверждением, что российские самолеты якобы дважды в течение пятницы вторгались в воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм, передает ТАСС. Комментариев Минобороны по этому поводу пока не поступало.



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