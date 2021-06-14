 

Светлана Лобода прокомментировала уход Нателлы Крапивиной: “В моей жизни продюсеров больше не будет”

14.06.2021, 14:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фото она сопроводила сообщением, в котором призналась, что сожалеет об уходе коллеги. 

Наше сотрудничество в течение 11 лет – это не то, что можно выбросить из памяти,  забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда – написала Светлана. 

Напомним, Крапивина сообщила о решении прекратить сотрудничество со Светланой после конфликта, который разгорелся по следам премии МУЗ-ТВ – Нателла тогда публично поссорилась с Филиппом Киркоровым. Под фото, на котором поп-король изображен с блогером Давидом Манукяном, она оставила резкий комментарий, что вызвало негодование Киркорова. В ответ он записал видео, в котором выступил с ответными обвинениями в адрес Нателлы и ее артистки Светланы Лободы. 

Произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она  сожалеет  о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его… В моей жизни продюсеров больше не будет, – призналась Светлана Лобода. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Интернет-пользователи заговорили о беременности актрисы Паулины Андреевой

17.11 / Мнение: Честь и разум человечества

05.05 / Мнение: Какие произведения мирового искусства снялись в фильме «Майор Гром»

06.06 / Продюсер Яна Рудковская выбрала имя для дочери

14.08 / Врачи предупредили о вызывающих головные боли продуктах

04.12 / Ученые обнаружили новый способ увеличить фертильность

15.11 / Эксперты оценили перспективы ГТС Украины без российского газа

19.11 / Коронавирус может привести к поражению мозга

12.01 / Мнение: В Айдахо заблокировали Facebook и Twitter

22.10 / Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика