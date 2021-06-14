Светлана Лобода прокомментировала уход Нателлы Крапивиной: “В моей жизни продюсеров больше не будет”

Фото она сопроводила сообщением, в котором призналась, что сожалеет об уходе коллеги.

Наше сотрудничество в течение 11 лет – это не то, что можно выбросить из памяти, забыть. Я благодарна Нателле за все, что было за эти годы, и я хочу сказать, что Она была и остается частью моей семьи. И так будет всегда – написала Светлана.

Напомним, Крапивина сообщила о решении прекратить сотрудничество со Светланой после конфликта, который разгорелся по следам премии МУЗ-ТВ – Нателла тогда публично поссорилась с Филиппом Киркоровым. Под фото, на котором поп-король изображен с блогером Давидом Манукяном, она оставила резкий комментарий, что вызвало негодование Киркорова. В ответ он записал видео, в котором выступил с ответными обвинениями в адрес Нателлы и ее артистки Светланы Лободы.

Произошло событие, которое значительно повлияло на меня и мою команду. Хочу подчеркнуть, что я не одобряю комментарий Нателлы и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять. Зная Нателлу хорошо, я могу предположить, что она сожалеет о произошедшем. А я сожалею о решении Нателлы уйти из проекта, но с уважением принимаю его… В моей жизни продюсеров больше не будет, – призналась Светлана Лобода.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)