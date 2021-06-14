Астрологи назвали три знака, которым сложно построить отношения: как это исправить

Каждый человек мечтает о таких отношениях, в которых ему будет максимально комфортно. Но кто-то готов над ними работать, а кто-то хочет всего и сразу либо ставит уж больно завышенные требования к партнеру. Представителям этих трех знаков зодиака, по мнению астрологов, тяжело построить гармоничные отношения.

Близнецы

Представители воздушной стихии относятся к категории тех людей, которым необходимо все и сразу. Подсознательно они прессингуют своего партнера, требуя от него окончательного решения и определенности. Такое поведение не слишком нравится вторым половинкам. Близнецы, видя сомнения партнеров, идут на опережение: устремляются на поиски более подходящей кандидатуры для создания семьи. А там ситуация повторяется вновь и вновь. В итоге куча романов, а толку ноль. Плюс планета-правитель Меркурий толкает на очень необдуманные поступки.

Близнецам необходимо учиться выдержке и терпению. Учитесь наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас, а не прижимать партнера к стенке, требуя от него клятв о вечной любви.

Дева

Представители земной стихии окружают вторую половинку заботой, любовью, вниманием. Однако во всем нужно знать меру, а Девы, увы, ее не знают. И своей гиперопекой, навязчивостью они просто «душат» партнера. Плюс планета-правитель Меркурий наделила представителей земной стихии желанием контролировать партнера. Контроль в сочетании с гиперопекой – «убойная смесь». Второй половинке ничего не остается, как подстраиваться под Деву, но хватает ее ненадолго. В итоге подопечный Меркурия остается с разбитым сердцем и не понимает, что же он сделал не так.

Девам следует ослабить хватку, предоставить партнеру свободу действий и не навязываться со своей помощью, заботой. В союзе неприемлемы отношения «родитель – ребенок». Вы должны оба быть полноправными партнерами.

Рыбы

Представители водной стихии живут по принципу «Тебе надо — ты и работай над отношениями». Рыбы не думают, что и они должны вносить какой-то вклад. Как только появляются какие-то проблемы в отношениях, представитель водной стихии спешит «залечь на дно». После ссоры ему ничего не стоит отправиться развлекаться в ночной клуб, например. Подобная незаинтересованность со стороны Рыб делает их непривлекательными для партнеров.

Представителям водной стихии нужно навсегда забыть о фатализме и перестать жить по принципу «Если отношения не складываются — значит, это не мое. Мое от меня не уйдет». Уйдет еще и как. Можете даже не сомневаться.