Из колец для штор сделали полезную вещицу для кухни: результат хочется повторить (фото)

Обустройство дома – хлопотное дело, но иногда крайне увлекательное. Своими руками можно создать интересный декор, который сделает интерьер неповторимым. Многие рукодельницы из простых вещей могут сделать эксклюзивные предметы быта. Для тех, кто не близок к теме рукоделия, существуют различные мастер-классы, которые позволяют пошагово повторить созданную вещь. Одним из примеров подобного преображения является создание подставок под горячее из колец для штор.

Необходимые материалы для работы

Подставка под горячее — это крайне полезная вещь на любой кухне. Но чтобы она была функциональной и прослужила долгое время, при ее изготовлении следует выбирать качественные и прочные материалы.

Для работы потребуется:

кольца для штор (пластиковые или деревянные);джутовая веревка;крючок для вязания;большая игла.

Подготовка деталей

Из каждого кольца необходимо сделать заготовку, которая будет в дальнейшем использоваться при сборке подставки. Опытные вязальщицы справятся с данной задачей легко. Однако даже те, кто не знаком с техникой вязания, смогут освоить его базовые навыки.

Подготовка заключается в обвязывании колец джутовой веревкой. Изначально нить следует держать как показано на фото, а потом крючком вывести петлю наверх. Этот прием в вязании называется столбик с накидом. Подробное описание данной техники можно увидеть на сайтах по вязанию и прочих мастер-классах в сети Интернет. В процессе обвязки должно получиться так, как показано на следующих фото.

Обвязав один ряд, необходимо сделать воздушную петлю и продолжать вязание столбиками с накидом, но уже не продевая крючок в кольцо. В результате получится такая заготовка.

В зависимости от размера подставки и желаемой ее конструкции делается необходимое количество таких заготовок.

Сборка изделия

Из полученных деталей следует предварительно сложить предполагаемую подставку. Она может быть любой формы. Конечный результат зависит только от фантазии и назначения подставки. Такие изделия могут служить как коврики под сковороду или кастрюлю, тогда желательно выложить из них круглую основу. Если предполагается использование подставки под противень, то лучше выбрать прямоугольную форму желаемого размера. Также можно изготовить подставку в форме треугольника, ромба или квадрата. Главное при сборке, чтобы кольца соприкасались друг с другом сторонами.

Когда окончательный дизайн определен, все детали необходимо скрепить между собой нитью. Для прошивки можно использовать ту же веревку, которой делалась обвязка колец. Начиная с одного угла, сначала сшиваются две детали, а потом, согласно намеченному рисунку, пришиваются остальные кольца по очереди. Главное – хорошо затягивать нить, чтобы подставка не оказалась хлипкой. При достаточно плотном стягивании колец между собой готовое изделие имеет жесткую форму и будет пригодно к использованию долгое время.

Помимо основного предназначения такие подставки выполняют и декоративную функцию. Их внешний вид украсит любой интерьер. Подобным образом можно изготавливать коврики в ванную комнату или прихожую, а также делать подставки под цветочные горшки.